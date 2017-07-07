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Kanada’dan posta ile gönderilen 500 gram esrar ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yürütülen operasyonda, posta gönderisine gizlenerek ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi. Gönderiyi alacak kişinin İzmir Bornova’daki evine düzenlenen operasyonda ise evin uyuşturucu madde imalathanesi olduğu ortaya çıktı.

Kanadadan posta ile gönderilen 500 gram esrar ele geçirildi

07 Temmuz 2017 15:07

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yurt dışından gelen posta ve kargo gönderilerinin başta dedektör köpekler ve narkotik madde tespit cihazları olmak üzere teknik cihaz ve sistemler vasıtasıyla kontrol edildiği ve riskli görülenlerin açılarak kapsamlı bir denetimden geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Uluslararası Posta İşleme Merkezi'nde gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında narkotik dedektör köpeklerin Kanada’dan gönderilen bir postaya aşırı tepki vermesi üzerine gönderinin açıldığı ve narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analiz sonucunda paketin içerisinde esrar olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan inceleme sonucu eşyanın alıcısı E.S.’nin İzmir’de ikamet ettiğini tespit eden Gümrük Muhafaza ekipleri, alıcının yakalanması için harekete geçti. Operasyon kapsamında gönderi kontrollü olarak İzmir’e sevk edildi ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şahsın esrar dolu paketi postadan teslim alması beklendi. Gönderinin teslim alınmaması üzerine şahsın yaşadığı eve posta görevlisi kılığına giren ekiplerce operasyon düzenlendi. Şahıs evde bulunamazken, narkotik dedektör köpek Koen ile birlikte yapılan aramada evin bir odasında bitki yetiştirildiği tespit edildi. Dedektör köpeğin bitkilere aşırı tepki vermesi üzerine yapılan analizde, söz konusu bitkilerin de uyuşturucu özellikte olduğu belirlendi. Yapılan aramada ayrıca uyuşturucunun piyasaya sürülecek şekilde hazırlanmasına yarayan 35 kalem aparat ile kamuoyunda bonzai olarak bilinen sentetik esrarın üretimine elverişli kimyasallar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile aparatlara el konuldu. Olaya ilişkin soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi. 

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: Kanada, uyuşturucu


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