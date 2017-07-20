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Kanadalı yönetmen, Türk oyuncuları 'Karanlık Melekler'de bir araya getirdi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Kanadalı yönetmen David Angelus’un üstlendiği Karanlıktaki Melekler, 3 çocukluk arkadaşının başından geçen ve açgözlülüğün yol açtığı zorluklarla başa çıkma çabalarını konu alıyor.

Kanadalı yönetmen, Türk oyuncuları Karanlık Meleklerde bir araya getirdi

20 Temmuz 2017 16:20
Türk oyuncular 'Karanlık Melekler'de bir araya geldi - Tıkla İzle

Yönetmen David Angelus, çekimleri tamamlanan yeni dram filmi 'Karanlıktaki Melekler'de Türk sinemasının yükselen yıldızlarını bir araya getirdi. Filmde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin, oyuncu/model Burak Çelik, şarkıcı/oyuncu Ertunç Tuncer, Özgür Daniel Foster, Kardelen Damlanur Kaya ve Yankı Alper rol alıyor.

Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen filmde; Üç çocukluk arkadaşı; Berk, Mete ve Güray’ın hikayesi anlatılıyor. Kimsesiz, birbirlerinden başka hiç kimseleri olmayan bu üç dostun bir araya geldiği her zaman olaylar baş gösteriyor. Kendilerini yaşadıkları engebeli hayatın zorluklarından uzaklaştırabilmek ve biraz olsun eğlenebilmek için sorumsuz davranışlar içinde bulunuyorlar. İnsanlara ait araba, bisiklet ve giysi gibi eşyaları alarak farklı yerlere bırakmayı adet ediniyorlar. Bir gün sahil kenarında teknesine göz kulak olmalarını isteyen bir adamın teknesine girip eğlenmeye kalkıyorlar ancak teknedeki kutunun hayatlarını tamamen değiştireceğini bilmiyorlar. Berk’in Resul’ün alanına hiç bilmeden girmesi ile macera başlıyor.

İtalya’da yarı finalist oldu

'Karanlıktaki Melekler' İtalya’nın önde gelen film festivallerinden Social World Film Festivali’nde yarı-finalist oldu. Film, 23-30 Temmuz’da İtalyan ve uluslararası marketlere sunulacak. 

Etiketler: David Angelus


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