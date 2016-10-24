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Kanadı kırık Baykuş tedavi altına alındı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesi kırsalında Belediye görevlileri tarafından yaralı halde bulunan Kır Baykuşu tedavi altına alındı.

Kanadı kırık Baykuş tedavi altına alındı

24 Ekim 2016 21:17

Belediye görevlileri tarafından bulunan yaralı baykuş haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kurum veterineri tarafından yapılan ilk incelemede bir kanadının kırık olduğu tespit edilen baykuş tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, kır baykuşunun tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar yaralı olarak bulunduğu noktaya bırakılacağını belirterek, duyarlılıklarından ötürü Belediye çalışanlarına teşekkür etti. 

Etiketler: baykuş


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