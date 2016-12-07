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Kanal D'nin Babam ve Ailesi dizisi final yapıyor.. Babam ve Ailesi final ne zaman?

Kanal D'nin sezona büyük umutlarla giren iddialı dizisi Babam ve Ailem final yapıyor. Peki Babam ve Ailesi final günü ne zaman? Cevabı haberimizde...

Kanal Dnin Babam ve Ailesi dizisi final yapıyor.. Babam ve Ailesi final ne zaman?

07 Aralık 2016 22:35

Başrollerini usta oyuncular Bülent İnal, Ayça Bingöl ve Ceyda Düvenci'nin paylaştığı aile ilişkileri dizisi reytinglerde istenen başarıyı yakalamayınca final kararı aldı.

Dizinin reytinglerde istediği başarıyı yakalayamama sebebi olarak pazartesi günü ekranlara gelmesi olarak gösterildi. Nitekim pazartesi günleri İçerde, Kırgın Çiçekler, Paramparça ve O Ses Türkiye gibi güçlü yapımlar reytingleri silip süpürüyor.

Babam ve Ailesi dizisinin final yapacağı duyurusu dizinin yapımcısı Faruk Turgut tarafından Twitter'dan duyuruldu. (Rıdvan Turşak / İHA)

 

BABAM VE AİLESİ DİZİSİ FİNAL NE ZAMAN?

Babam ve Ailesi, final bölümü 12 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de!

EYLÜL'DE EKRANLARA GELMİŞTİ!

Final kararı alan Babam ve Ailesi dizisinin yapımcılığını Faruk Turgut, yönetmenliğini Nihat Durak üstlenmişti. Dizinin başrollerinde Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci ve Sercan Badur oynuyordu. Babam ve Ailesi dizisi 19 Eylül 2016'da izleyici ile buluşmuştu.

DİZİNİN HİKAYESİ VE KÜNYESİ

Tanınmış işadamı Kemal İpekçi, İstanbul’da karısı Suzan, çok sevdiği çocukları Mert ve Çiçek ile imrenilecek bir hayat sürerken, Kemal İpekçi’nin oğlu Mert’in başından geçen bir olay ile Adana’da kimselerin bilmediği bir ailesi daha olduğu ortaya çıkar. Gençlik aşkı Nilgün ve ikizleri Kadir ile Hasret o güne kadar Adana’da gözlerden uzak yaşamışken, Kemal de yıllarca ikili bir hayat sürmek zorunda kalmıştır. Ancak gerçekler açığa çıktıktan sonra Kemal hem yarım kalan aşkına hem de çocuklarına sahip çıkmak için hiç beklemediği olaylarla savaşmak zorunda kalacaktır.

RIDVAN TURŞAK

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Toplam Yorum (1)

  • İzleyici : 07 Aralık 2016, Çarşamba 22:38
    00
    Dizi gün kurbanı oldu pazartesi yerine salı yada perşembe gününe alınaydı reytingler artacaktı ama kanal d gün değişimi yapmak yerine final yaptı
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