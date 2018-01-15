Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kanal İstanbul projesini detaylarını açıklamasının ardından gözler asrın projesine çevrildi. Bakan Arslan'ın Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu arasında 45 Km'lik alanda olacağının açıklanmasının ardından güzergah İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde Küçükçekmece'den başlayan çalışmalar ve güzergahın büyük bölümü görülüyor. Çalışmaların da başladığı görülen asrın projesinin sondaj çalışmaları da gözle görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç