Kanal İstanbul nereden geçecek? Kanal İstanbul güzergahı

Kanal İstanbul nereden geçecek? İstanbul'un çılgın projesi Kanal İstanbul'un güzargahı netleşti. İStanbulluların merakla beklediği Kanal İstanbul Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek projeye göre Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğunda olacak. Hafriyat ile Marmara Denizi’ne 3 ada yapılacak

İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planlanan Kanal İstanbul güzergahı netleşti. Habertürk'te yer alan habere göre 5 alternatif güzergah üzerinde çalışılan projede değerlendirme sonucunda kesin güzergah belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden ve sonrasında Sazlıbosna Köyünü geçerek Dursunköy’ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyünü geçtikten sonra Terkos Gölü‟nün batısında Karadeniz’e ulaĢan alternatif güzergâhın İstanbul Boğazına alternatif su yolu “Kanal İstanbul Projesi” için en uygun güzergâh olduğu belirlendi.

100 yıl İStanbul'a hizmet edecek

Mevcut durumda detay mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden güzergâhın inşaat çalışmalarının 5 yıl içerisinde tamamlanması ve gerekli bakımların yapılması kaydıyla 100 yıl İstanbul‟a dolayısıyla Türkiye‟ye hizmet etmesi öngörülüyor.

Kanal İstanbul projesi kapsamında liman, yat limanı, tahkimat ve dolgu alanları, ada teşkili kanalın işletilmesine yönelik acil müdahale merkezi, acil durum rıhtımları, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar yapılması planlanıyor.

Kanal İstanbul nereden geçecek?

Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırlarında yer alan proje kapsamında tesis edilecek olan alt ve üst yapıların tamamı İstanbul ili, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde, kıyı yapılarından Karadeniz‟de tesis edilecek olan dolgu alanı Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin, Karadeniz Limanı ise Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinin Karadeniz’e olan kıyı şeritlerinde yer alıyor.

Marmara Denizi tarafında tesis edilecek olan adalar batıdan doğuya doğru sırasıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinin Marmara Denizi’ne bakan kıyılarında ve Marmara Limanı ise Küçükçekmece ilçesinin girişinde kanal güzergâhının başlangıç noktasında bulunuyor.

5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kanal İstanbul projesi istihdama da büyük katkı sağlayacak. Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişinin, işletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dahil olmak üzere toplam bin kişinin çalışması öngörülüyor.

İstanbul'a 3 yeni ada

5 yılda tamamlanması planlanan Kanal İstanbul projesi kapsamında kanal kazısından çıkan malzemeler ile Marmara Denizi’nde Karadeniz’e doğru kanalın solunda 2 adet, sağında da 1 adet olmak üzere toplam 3 adet ada yapılacak.

5 alternatif arasından seçildi

1- Silivri-Çatalca-Karacaköy (Terkos Batı) Koridoru: Bu koridorun başlangıç noktası Silivri olup, Terkos Gölü’nün batısındaki Karacaköy’ün doğusunda yer alan Ormanlı Köyü Kuzey’inde sona eriyor. Yaklaşık 67 km uzunluğunda. Bu koridor Büyükçekmece Baraj Gölü’ne su sağlayan dereleri etkilediğinden Büyükçekmece Baraj Gölü’nün devre dışında kalmasına neden olacaktı.

2- Silivri-Çatalca-Durusu Koridoru: Başlangıç noktası Silivri olan bu güzergâh, Terkos Gölü’nün doğusunda yer alan Durusu Köyü yakınlarında sona eriyor. Toplam kanal boyu yaklaşık 57 km bu güzergah Sazlıdere ve Terkos Baraj havzasını olumsuz yönde etkileyecekti.

3- Büyükçekmece-Yassıören-Durusu Koridoru: Bu güzergâhın başlangıç noktası, Büyükçekmece Baraj Gölünü Marmara Denizi’nden ayıran kıstak. Toplam uzunluğu yaklaşık 49 kilometre. Güzergah, Büyükçekmece ve Sazlıdere Barajlarını doğrudan; Terkos Baraj Gölü’nü de çok az etkiliyordu.

4- Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu Koridoru: Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü’nden ayıran kıstaktan başlayan kanal güzergahı, Küçükçekmece gölünü 8 km kadar kat ediyor. Devamında Sazlıdere Baraj Havzasını kullanan kanal yaklaşık 45 kilometre. Bu güzergahta ise sadece Sazlıdere Barajı iptal ediliyor.

5- Küçükçekmece-Başakşehir-Ağaçlı Koridoru: Bu güzergâh çalışması, Alibeyköy Barajı’nın devre dışı bırakılma ihtimaline göre hazırlandı. Bu koridorun geçtiği bölgenin tamamına yakını, taş ocaklarının bulunduğu sert zeminli bölge. Bu nedenle, yapımı en zor kanal koridoruydu.