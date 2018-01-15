'Kanal İstanbul, yabancı yatırımcının da dikkatini çekecek'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul’un güzergahını açıkladı. Güzargahın Küçükçekmece- Sazlı Dere - Durusu olarak belirlenmesinin ardından, İhlas Yapı Bizim Evler Teknik Müdürü Celalettin Yıldırım projenin gayrimenkul sektörüne etkilerini değerlendirdi.

“Yeni bir ada yeni bir bölge oluşmuş olacak”

Kanal İstanbul Projesi’nin hem İstanbul’a hem de bölgeye değer katacağını vurgulayan Yıldırım, “Bir kanal geçişi olarak düşünmemek gerekir. Bununla birlikte yapılacak çevre düzenlemeleri ve çevre yapılanmaları ile yeni bir şehir ortaya çıkacaktır. İlk sinyallerini zamanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘İstanbul’da yeni bir kuzey şehri istiyorum’ diyerek ifade etmişti. Bizim bulunmuş olduğumuz Ispartakule bölgesi tam kuzey şehrin en güneyinde yer alıyor. Diğer şehirle bütünleşik olan noktasında yer alıyor”

Projenin güney kesiminde Küçükçekmece Gölü’nün, kuzey kesimde ise 3’ncü Havalimanı’nın yer aldığını belirten Yıldırım, bununla birlikte söz konusu bölgenin ‘Kanal İstanbul’ ile taçlandırıldığı söyledi.

"Proje tamamlandığında burası çok daha farklı bir İstanbul olacak”

Bütün parselleri ile her şeyi düşünerek nitelikli kaliteli projeler ürettiklerini belirten Yıldırım, “Devlet bu bölgeyi kendisi planladı. Modern gelişmiş dünya ile entegre bir nokta olmuş olacak. Müşterilerimiz genellikle ‘Kanal İstanbul’un geçiş güzergahının nerede olacağını merak ediyorlardı” şeklinde konuştu.

Fatih Gavuz