Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Kanal tedavisi sonrası ağrılara dikkat

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Dilara Arslan, kanal tedavisi sonrası ağrıların uzun süre devam etmesi halinde dişin, hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kanal tedavisi sonrası ağrılara dikkat

26 Haziran 2018 11:28

Diş ağrılarının dikkatli klinik ve radyolojik incelemeler ile yapılan analizler sonucunda kaynağının tespit edilebileceğini belirten Arslan, hissedilen ağrının kaynağı tespit edilerek konservatif (koruyucu) yaklaşımlarla ya da daha radikal bir karar olan kök kanal tedavisi uygulaması ile hastadan fonksiyon kaybı olmaksızın bu ağrıların önüne geçilebileceğini belirtti.

“Hastada fonksiyon kaybı olmadan ağrılara son”

Diş ağrılarının sebepleri arasında çürükler büyük bir oranı teşkil etse de, hiç çürüğü olmayan dişlerde de bazen farklı sebeplerle ağrılar oluşabiliyor. Uzmanlar, sinüzit gibi komşu anatomik yapıların iltihapları, diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlıkları, diş eti çekilmeleri sonrası kök yüzeyin açığa çıkmasının da ağrılara sebebiyet olabileceğine işaret ediyor.

“Kanal tedavisi tekrar gözden geçirilmeli”

Kanal tedavilerinin günümüz teknolojilerinin sunduğu donanımlar ile birlikte yüzde 90 oranında tek seans da yapılabileceğini söyleyen Arslan, dişin enfeksiyon derecesinin işaretçileri göz önünde bulundurularak hekim tarafından belirlenen seanslar sonrasında ideal bir kaplama tedavilerinin tamamlanacağını kaydetti. Arslan, “Kanal tedavisinin bitimi sonrasında ilk bir hafta içinde hastada gelişen hafif şiddette ya da giderek azalan ağrılar beklenen bir durumdur. Daha uzun süre devam eden ve dişin fonksiyona girmesini engelleyen ağrılar ise hekim tarafından tekrar gözden geçirilmelidir” dedi.

“Diş ağrıları dinmiyorsa hemen doktora başvurun”

Dişin tipi ve anatomik lokalizasyonu, randevu sayısı, kanal tedavisi sırasında kullanılan enstrüman ve solüsyonlar, kullanılan teknikler gibi kanal tedavisi sonrası gelişen bu ağrıların seviyelerini etkileyen pek çok faktör bulunduğunu belirten Arslan, ‘’Kanal tedavisinden sonra bir hafta geçmiş olmasına rağmen şikayetlerde azalma görülmüyorsa, hasta mutlaka hekim ile irtibata geçmelidir ve süre gelen şikayetler klinik ve radyografik olarak tekrar gözden geçirilmelidir’’ diye konuştu.

Etiketler: diş ağrıları, kanal tedavisi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç