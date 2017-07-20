Kanala düşen 22 yaşındaki genç boğuldu

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Çumra ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesindeki Çarşamba kanalına 22 yaşındaki Sezgin Sağlam’ın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları havanın kararmasıyla ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başlayan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Sezgin Sağlam’ın cesedi, düştüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. Hayatını kaybeden gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Ataş