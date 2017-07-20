Diğer
Kategoriler

Kanala düşen 22 yaşındaki genç boğuldu

Konya’nın Çumra ilçesinde kanala düşen 22 yaşındaki gencin cesedine, iki gün süren aramalar sonucunda ulaşıldı.

Kanala düşen 22 yaşındaki genç boğuldu

20 Temmuz 2017 10:32

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Çumra ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesindeki Çarşamba kanalına 22 yaşındaki Sezgin Sağlam’ın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları havanın kararmasıyla ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başlayan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Sezgin Sağlam’ın cesedi, düştüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. Hayatını kaybeden gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Ataş

Etiketler: ceset, kanal, Konya, Sezgin Sağlam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!