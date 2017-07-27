Kanalda kaybolan şahsın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ismi belirlenemeyen Suriyeli bir kişi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde gece DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Şahıs bir süre sonra sulama kanalında kayboldu. Sualtı polisine haber verildi ancak akşam olduğu için kanala girilemedi. Polis kanalın suyunu kestirip sabah arama başlattı. Polis bugün öğleye doğru Ova Mahallesi'nden geçen sulama kanalında şahsın cesedini buldu. Ceset, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden Arapça yazılı bazı evraklar çıkan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Dün gündüz de Adanaspor'un U16 takımında oynayan futbolcu antrenmandan sonra serinlemek girdiği kanalda boğulmuştu.

Fatih Keçe