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Kanaldan kurtarılan anne köpek ve yavruları emin ellerde

Tramvay inşaatı sırasında vatandaşların ihbarı ile farkedilip, doğum yaptığı kanaldan çıkarılan anne ve yedi yavrusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde misafir ediliyor.

Kanaldan kurtarılan anne köpek ve yavruları emin ellerde

07 Kasım 2016 11:34

Her türlü bakımı ve takibi yapılan köpek ve yavruları, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı merkezin yerden ısıtmalı odasında barındırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 170 dönüm alana kurulu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile kente hizmet veriyor. Kuvözden alttan ısıtmalı barınaklarına, küvetten son teknolojik röntgen ve ultrason cihazlarına kadar geniş imkanlara sahip merkezin, şimdilerde farklı bir misafiri var. Tramvay inşaatında Zabıta ekipleri tarafından elektrik kanalından çıkarılan ve yeni doğum yapmış olduğu anlaşılan köpek ve 7 yavrusunun merkezde her türlü bakımı yapılıyor.

Büyükşehir ekiplerinin sağlık takiplerini yaptığı anne köpek ve yavruları yerden ısıtmalı odada tutuluyor. Anne köpeğin ilk gün halsiz ve zayıf göründüğünü ifade eden büyükşehir belediyesi ekipleri, köpeğe hemen gıda takviyesinde bulunduklarını böylece her geçen gün sağlığının iyiye gittiğini kaydetti.
Yetkililer anne köpeğin yaklaşık 40 günlük emzirme süresinden sonra aşılarının yapılacağını belirterek daha sonra isteyen vatandaşların sahiplenebileceğinin altını çizdi. 

İsmail Gündüz

Etiketler: kanal, köpek, kurtarılma


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