Yeni aldığı ve içinden otomobilin geçtiği boruları BUSKİ binasının önünde içine otomobil park ederek sergileyen BUSKİ, vatandaşlara Bursa’nın içinden otomobilin geçebileceği kanalizasyon borularına sahip olduğu mesajı veriyor. Borunun içine otomobilin park edildiğini gören vatandaşlar ise hayranlığını gizleyemeyip bu anı ölümsüzleştirmek için özçekim yapıyor. Bursa’nın alt yapısının bu kadar büyük borularla güçlendirilecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Bursalılar hiç bu kadar büyük boru görmediklerini ifade ederek, "BUSKİ’nin döşediği borunun içinden artık araçlar bile geçebiliyor. Şehrin hiç bir yerinde alt yapı sorunu kalmaz inşallah" diye konuştular.