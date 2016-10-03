Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Gürsel Mahallesi Ayşin Sokak üzerinde meydana gelen olayda, işçiler sokak üzerinde atık su bakım ve onarım çalışmasına başladı. İş makineleriyle yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazan işçiler ardından içerisine girerek kazı çalışmalarına devam etti. Çalışmalar devam ettiği esnada kanalizasyonun içerisinde işçi Mehmet Işık’ın (30) üzerine bir anda toprak kaydı. Vücudunun yarısı toprak altında kalan Işık, işçi arkadaşlarının yardımıyla çıkartıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı işçiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

İşçi yaralandıktan sonra tabela koyup emniyet şeridi çektiler

Olayın ardından yaralı işçinin arkadaşlarının çalışmanın yapıldığı çukura uyarı tabelaları koyarak emniyet şeridiyle sarması dikkat çekti. Yaralı işçinin baretinin ise çukurda olduğu görüldü.

Olayı gören Bilal Tombaş, "İşçi çukurda çalışma yaparken iş makinesinin aşağıya boru indirmesiyle göçük oldu. Belden aşağısı çamurda kaldığını ve çıkardıklarını gördük. Çukurdan çıkardıklarında belden aşağısını kımıldayamadığını gördük. Burada su kaçağı var binaların içerisine giriyor, onu bulmak için çalışma yapıyorlardı. Derinliği ise tahmini 3 metre var" dedi.

Doğan Can Cesur