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Kanayan yaramız 'Ortadoğu'

Gazeteci Nevzat Çiçek İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü'nün organize ettiği “Ortadoğu ve Ortadoğu'daki Son Gelişmeler” başlıklı söyleşisine katıldı.

Kanayan yaramız Ortadoğu

02 Aralık 2016 11:19
Kanayan yaramız 'Ortadoğu' - Tıkla İzle

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü “Ortadoğu ve Ortadoğu'daki Son Gelişmeler” konulu bir konferans gerçekleştirdi. Gazeteci Nevzat Çiçek'in konuşmacı olduğu konferansta dünyanın insanlığın kanayan yarasını tüm gerçekliğiyle paylaşıldı.

Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım sağladı. Konferansta bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "İnsanlık adına birçok ilkin tohumlanıp, yeşerdiği ve vücut verildiği topraklardır Ortadoğu. Toplumsal kurallar, hukuk, sosyolojinin işleyişi hatta uygulamalı bilimler açısından da ortada Batı diye bir kavram yokken Ortadoğu vardı. Teknoloji ve bilimin de merkeziydi. Medeniyetin ve insanlığın önünü açan birçok hususun ve bu noktada bütün semai dinlerin de doğum yeriydi. Dolayısıyla ne oldu da Ortadoğu bu gün bu duruma düştü? Bu sorunun cevabını herkes sormak ve mutlaka akılcı cevaplarını vermek durumunda ki buraya derman olabilelim" ifadelerini kullandı.

"Medeniyet başkasının acısını hissetmemek değildir"
"Bu coğrafya bugün büyük ölçüde dram üretiyor. Bunun oluşumuna katkı sunmanın ötesinde kayıtsız kalmak sebep olmanın eşdeğeridir" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "O açıdan Suriye'de yaşanılanlardan önemli sonuçlar çıkarmak yaşadığımız tarihte bir kavramın yeniden tarife muhtaç olduğunu bize söylüyor. O da medeniyet kavramı ya da medeni olmanın ne olduğu. Medeni kimdir? Başkasının acılarını hissetmeyen, duymayan, mazlumlara mesafeli olan, onları ötekileştiren, hep kendisi için uğraşan ve bunu yaparken de başkalarının sırtından geçinen mi? Bu kavramlardan bir medeniyet tarifi çıkmaz. Buradan medeni bir insan tarifi de çıkmaz. Dolayısıyla asıl medeni olan önce canına, oksijenine, toprağına, inancına, kültürüne sahip çıkandır ve ona da destek olandır. Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalıştığı için de hedef alınıyor. Dolayısıyla biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gerçekler büyüdükçe, yayıldıkça anlamlı hale gelir ve çözüme yakın olur. Ortadoğu meselesini Suriye'den çıkan sonuçlarla bir bütün fotoğrafın içerisine yerleştirip bakmak gerekir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çatışmaların sebebi mezhepsel, coğrafi ve ırk farklılığı
Söyleşinin konuğu Gazeteci Yazar Nevzat Çiçek, Ortadoğu’da yaşanan çatışmaların, Mezhepsel, Coğrafi, Irki ve Ilımlı - Radikal İslam unsurlarından kaynaklandığını ifade ederek, son 4 yıldır farklı coğrafyalardan farklı örgütlerin hayatımıza girdiğini belirtti. Bu örgütlerin bu kadar kısa sürede nasıl oluştuğunu soran Çiçek, uluslararası enerji meselesine değindi. Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’nun enerji politikalarından bahseden konuşmacı, son dönemde Türkiye’de yaşanan olaylardan da bahsetti. FETÖ darbe girişimini, daha önce yapılan darbelerle karşılaştıran Nevzat Çiçek, örgütlerdeki ideoloji konusunu ele aldı. Türkiye’nin iktisadi bağımsızlığının, Batı'nın konusu olduğunu belirten Çiçek, Yeni Anayasa Taslağı hakkında da detaylı bilgiler vererek sunumunu sonlandırdı.

Gazeteci Yazar Nevzat Çiçek’e bir buket çiçek ve plaket taktim edildi.
 

Etiketler: Halep, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Nevzat Çiçek, Ortadoğu, Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Suriye


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