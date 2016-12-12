Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Akyüz’ün Bursa’daki baba ocağında sabaha kadar Kuran-ı Kerim okundu. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey acılı baba Nizam Akyüz taziye dileklerini iletti. Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında, şehidin cenazesi için acı bekleyiş devam etti. Şehidin evinin önüne yakılan ateşin etrafına toplanan kalabalık bekleyişlerini sabaha kadar sürdürdü. 23 yaşındaki şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Mihraplı Camii’nde kılınacak namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği’ne defnedilmesi bekleniyor.