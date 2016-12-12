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Kandil gecesi şehit oğullarının taziyesini kabul ettiler

İstanbul Beşiktaş’ta dün gece yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen 38 kişiden biri olan Bursalı 23 yaşındaki çevik kuvvet memuru Hüseyin Akyüz’ün evinde kurulan taziye çadırında sabaha kadar Kuran-ı Kerim okundu.

Kandil gecesi şehit oğullarının taziyesini kabul ettiler

12 Aralık 2016 08:00
Kandil gecesi şehit oğullarının taziyesini kabul ettiler - Tıkla İzle

Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Akyüz’ün Bursa’daki baba ocağında sabaha kadar Kuran-ı Kerim okundu. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey acılı baba Nizam Akyüz taziye dileklerini iletti. Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında, şehidin cenazesi için acı bekleyiş devam etti. Şehidin evinin önüne yakılan ateşin etrafına toplanan kalabalık bekleyişlerini sabaha kadar sürdürdü. 23 yaşındaki şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Mihraplı Camii’nde kılınacak namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği’ne defnedilmesi bekleniyor.

Etiketler: Hamitler Mezarlığı, Hüseyin Akyüz, İstanbul Beşiktaş


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