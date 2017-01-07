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Kandil'de, bölücü terör örgütüne ağır darbe

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda örgüte ağır bir darbe daha indirildi.

Kandilde, bölücü terör örgütüne ağır darbe

07 Ocak 2017 12:39
Kandil'de, bölücü terör örgütüne ağır darbe - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, 06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda örgüte ağır bir darbe daha indirildi. Son aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kesintisiz bir şekilde devam eden teröristle mücadele harekatı aynı kararlılıkla sürdürülüyor. Bunun bir örneği de dün akşam yaşandı ve Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 ve F-4 tipi uçakların katılımı ile gerçekleştirilen hava harekatları ile teröristlerin de içinde bulunduğu, sığınak, silah deposu, savunma mevzii ve barınak olarak kullanılan 11 hedef imha edildi.

"ACİL DOKTOR İHTİYACIMIZI GİDERİN"

Bu sabaha karşı teröristlere ait görüşme trafiğinden elde edilen bilgiler kapsamında hava harekatı ile terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiği anlaşıldı. Görüşmelerde net bir sayı ifade edilmiyor ancak, "Çok kaybımız var, yaralılarımız var. Acil doktor ihtiyacımızı giderin!..." şeklinde muğlak ifadeler kullanılıyor. Örgüt artık kendi ininde dahi barınamaz, korku içinde ne zaman imha edileceğini bekler hale geldi. Yurt içinde ve sınır ötesinde ağır kış şartlarına bakılmaksızın gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, terör örgütü çaresiz ve ne yapacağını bilemez bir duruma sokuldu.

Etiketler: kandil, pkk


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