Kandil'de bomba ve silah eğitimi alan PKK'lı kadın tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde S.D. 2005 yılında kızı Hicran D.'nin (32) kayıp olduğunu bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceği yönünde polise başvurdu. Ancak aradan geçen 12 yıla rağmen genç kızdan haber alınamadı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve geldikten sonra uzun süredir kayıp olanların bulunması için bütün birimlere talimat verdi. Bu talimat üzerine Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. Özel ekip kuran Ceyhan polisi yaptığı araştırmada annesinin başvurusu gibi kaçırılmadığını, Hicran D.'nin (32) Kuzey Irak'a geçip bölücü terör örgütü PKK saflarına katıldığını tespit etti.

Bu aşamadan sonra Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği devreye girip MİT ve istihbaratla da koordineli çalışmaya başladı. Yapılan çalışma sonunda polis Hicran D.'nin 2004 yılında babası öldükten sonra 2005 yılında Kuzey Irak'a geçip buradan Kandil'e giderek bölücü terör örgütüne katıldığını tespit etti. Polis genç kızın 10 yıl boyunca Kandil'de bomba ve silah eğitimi aldığını belirledi.

"Eklem romatizmasına yakalanınca Adana'ya döndü"

Ayrıca genç kızın 5 Ekim 2015 yılında eklem romatizması hastalığına yakaladığını belirleyen polis genç kızın 10 Ekim 2015 tarihinde annesi S.D. tarafından Kuzey Irak'a gidilerek illegal yollardan genç kızın Ceyhan'a getirdiğini belirledi. Ceyhan'a geldikten sonra bir süre annesinin yanında kalan genç kızın daha sonra tedavi için Kayseri'deki ablası ve halasının yanına götürüldüğü, burada Erciyes Üniversitesi'nde 8 ay tedavi gördüğü ardından da Ceyhan'ın Yarsuat Mahallesine gelerek burada yaşamaya başladığını belirledi.

"13 yıldır yetim aylığı alıyor"

Ceyhan polisi derinlemesine yaptığı araştırmada 10 yıl PKK saflarında kalan genç kızın babasından kalan aylık ortalama 350 liralık yetim aylığını da kardeşi A.D.D.'nin üzerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Yapılan bu tespitlerin ardından polis, anne ve kızını "terör örgütü üyesi olmaktan" yakalamak için operasyon hazırlığına başladı. Yapılan çalışma sonucunda genç kızın Kayseri, annesinin ise Kocaeli de olduğunu belirlendi. Polis 19 Ekim günü iki şehre eş zamanlı operasyon yaparak anne ve kızı gözaltına aldı.

"Ailem zorla evlendirecekti Kuzey Irak'a sevdiğime kaçtım"

Anne ve kız gözaltına alındıktan sonra Ceyhan'a getirilerek sorgulanmaya başlandı. Genç kızın sorgusunda PKK'ya katılmadığını, babası öldükten sonra ailesinin kendisini evlendirmeye karar verdiğini Kuzey Irak'ta Mehmet isimli sevdiği olduğu için evlenmek istemediğini ailesi zorlayınca da 2005 yılında ona kaçtığını, 10 yıl sonra kocasının üzerine kuma getirince de ailesine geri döndüğünü söylediği öğrenildi. Anne S.D.'de kızının Kuzey Irak'ta kocaya kaçtığını, üzerine kuma gelince geri döndüğünü söylediği belirlendi. Kuzey Irak'a 3 kez gittiği belirlenen annenin, "Bir kez kızımı getirmek için iki kez de oğluma kız istemek için gittim" dediği öğrenildi.

Polisin delilleri ifadeleri çürüttü

Anne ve genç kız kocaya gittiğini söylese de polisin yaptığı çalışmada genç kızın Kandil'de eğitim alırken, fotoğraflarının olduğu, PKK kıyafetleriyle görüntülendiği belirlendi. Ayrıca genç kızın evlendim dediği şahsın soy ismini bile bilmediği nerede yaşadığını da bilmediği ortaya çıktı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kız "terör örgütü üyesi olmaktan" tutuklandı.

Polis şimdi genç kızın Türkiye'de bir eyleme karışıp karışmadığını araştırıyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

