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Kandil'deki mağaralar da artık güvenli değil

Kandil'deki mağaralar da artık güvenli değil
Kandil'deki mağaralar da artık güvenli değil

Son dönemde teröristler için güvenli üs bölgesi olarak tercih edilen Kandil'de kayalık bölgesindeki iki mağaraya düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk güvenlik güçlerinin etkili operasyonlarından korunmak için Türkiye ile doğrudan sınırı olmayan Kandil, son dönemde teröristler için güvenli üs bölgesi olarak tercih ediliyor. 

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca takip edilen teröristlerin, örgütün kalesi konumundaki Kandil'in kayalık bölgesindeki iki mağarada üslendikleri tespit edildi. Mağara koordinatlarının paylaşıldığı Hava Kuvvetlerine ait jetler 19.11.2018 ve dün, bölgeye düzenlediği hava harekâtı neticesinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi. 

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün emniyetli gördüğü bu geri üs bölgesinin Kandil'de üst üste aldığı darbelerle sarsıldığını, fakat terör elebaşlarının, oluşan moral bozukluğunun, tabanda kopuşu engellemesi için Kandil'deki kayıplarını gizlemeye çalıştığını söylüyor.  

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