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Kandil'e hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 10 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kandile hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

19 Haziran 2018 09:38

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