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Kandil'e hava harekatı!

Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak 07 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi

Kandile hava harekatı!

08 Haziran 2018 10:13
 

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