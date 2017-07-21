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Kandilli açıkladı: Büyüklüğü 6.6 şiddeti 7.0...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre, Bodrum açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6, hissedilen şiddeti ise 7.0 olarak açıklandı.

Kandilli açıkladı: Büyüklüğü 6.6 şiddeti 7.0...

21 Temmuz 2017 11:12

Muğla Bodrum ilçesi açıklarında saat 01.31 sıralarında meydana gelen ve merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi’nde açıklama yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Deprem Bodrum ve geniş bir alanda şiddetli bir şekilde hissedildi. 160 civarı artçı sarsıntı kaydedildi” dedi.

Tsunami ile ilgili de açıklama yapan Jeofizik Anabilimdalı Öğretim Görevlisi Ceren Özer Sözdinler, “10 metreden 100 metreye kadar düşey olarak da 30 cm gibi bir şey oldu. Önemli olan akıntısı. Önemli ve ciddi bir şey yok” diye konuştu.

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Pınar ise “Dün akşam meydana gelen bu depremlerin dağılımından gözlemlediğimiz, sismik boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede, dalma batma ile ilgili açılma tektoniği dediğimiz bir hareket meydana geldi. Dalma batma ile ilişkili bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Bu deprem çekme kuvvetleri neticesinde aynı sistem etkisi ile oluşan bir deprem” şeklinde konuştu. 

Etiketler: deprem, Kandilli, muğla


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