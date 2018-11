Kangal otomobilleri solladı

Kangal çiftliğini 2005 yılında kuran Şeref Alkan, bu işe üretim, merak ve hizmet için başladı. Karacabey yolu üzerindeki Uluabat mevkiinde 5 dönümlük 80 köpek kapasiteli arazide kangal üreten Alkan'ın hayvanlarına paha biçilemiyor. Şu anda 50 tane köpeği bulunan Alkan'ın en değerli köpeği ise Karaboğa. 11 aylık olan Karaboğa, diğer kangallara göre oldukça fazla gelişmiş durumda. Şu anda 90 kilonun üzerinde olan Karaboğa'nın fiyatı ise 120 bin lira. Şimdiye kadar bu fiyata yakın bir teklif geldiğini ifade eden Alkan, 2 yıl sonra bir aksilik olmadığı takdirde Karaboğa'nın fiyatının 200 bin lira civarında olacağını söyledi.

Karaboğa'nın özelliklerinden bahseden Alkan, “Karaboğa şu anda 11 aylık. Türkiye'nin en iyi köpeklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de çok kaliteli köpekler var. Ama Karaboğa'nin yapısı çok güzel. Bu boy ve kiloya göre en mükemmellerinden birisi. Muhteşem renk ve tüy kalitesi var. 120 bin lira değerinde. Hemen hemen bu parayı gördü gibi. Bir köpek aslında 36 ayda köpek olur. Karaboğa on birinci ayında muhteşem seviyeye oluştu. 36 aylık olunca bir sıkıntıya uğramazsa Türkiye'nin en iddialı köpeklerinden birisi olacak” dedi.

Köpeğin ne yediğiyle ilgili bilgiler veren Alkan, “Bu köpekler Anadolu'da her şeyi yiyebiliyor. Açlığa uzun süre dayanıklı. İnsanlar gibi her besine ihtiyacı var. Yoğurt, süt, yumurta, et de yiyebiliyor. Karaboğa bir oturuşta 7-8 kilo et yiyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker