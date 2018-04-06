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Kangallara turist akını

Sivas’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Kangal köpeklerini görmeden kentten ayrılmıyor.

Kangallara turist akını

06 Nisan 2018 16:35

Sivas’ta 2 bin rakımdaki Merakum mevkisinde bulunan Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezi oldu. Sivas’ı ziyarete gelen turistler kangal köpeklerini görmeden kentten ayrılmıyor. Sivas’ın önemli simgelerinden birisi olan kangallar yurt dışından gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Turlar halinde merkeze gelen turistler Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi İşleticisi Hüseyin Yıldız’dan bilgiler alarak köpekleri seviyor.
Yıldız ziyaretçilerinin her geçen gün sayılarının arttığını belirtirek, "Sivas kangalı sadece kendimizin değil ülkemizin turizm elçisidir. Bu yıl planlanan turlarla 23 bin civarında turist bekliyoruz. Bireysel olarak gelen turistlerle birlikte bu rakam 30 bini geçecektir. Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerden dahi kangalları görmek için gelen turistler var" dedi.  

Veysel Korkmaz

 

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