İddialara göre; İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde metruk bir evde bağrışma sesleri duyan vatandaşlar durumu polise haber verdiler. Olay yerine ekipler, metruk evin bahçesinde boynunda yaralı kanlar içinde Erdem A.'yı buldular. 112 Acil Servis ekipleri de olay yerine sevk edilirken, yaralı şahıs Erdem A. olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Boynunda kesik oluşan şahıs ne olduğu hakkında bilgi vermezken, yaralı Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri, çevredeki vatandaşlardan bilgi almaya çalışırken, olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma sürüyor. Olayın neden ve nasıl meydana geldiği hakkında henüz bilgi öğrenilemediği belirtildi.

İbrahim Sünetçi

BİLECİK