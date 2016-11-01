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Kanlı infazda öldürülen üç kardeşin cenazesi defnedildi

Gaziantep’te dün akşam bir besi çiftliğine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden üç kardeşin cenazeleri, Mardin’de gözyaşları arasında Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Amca Veysi Çelik, cinayetleri kimin niçin işlediğini bilmediklerini belirterek, faillerin bir an önce bulunmasını istediklerini kaydetti.

Kanlı infazda öldürülen üç kardeşin cenazesi defnedildi

01 Kasım 2016 00:09
Kanlı infazda öldürülen üç kardeşin cenazesi defnedildi - Tıkla İzle

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan besi çiftliği ortaklarından E.B.A.'nın jandarmayı arayıp çiftliğinde hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, ineklerin bulunduğu bölümde Ali Çelik (18), Süleyman (18) ve Mervan Arslan' (20) kanlar içerisinde bulmuştu. Ali Çelik ve Süleyman Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Mervan Arslan ise ağır yaralanmıştı. Mervan da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 

Kanlı infaza kurban giden biri üvey 3 kardeşin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Mardinli aile, cenazeleri Ömerli ilçesine bağlı Savur köyüne getirdi. Kürtçe ağıtlarla karşılanan cenazeler, köy mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

“Ekmek parası için hayatlarını kaybettiler”

Cenaze işlemlerinin ardından İHA’ya konuşan köy muhtarı İskender Salman, ailenin 1992 yılında köyden çıktığını ve işçilik yaparak geçimini sağladığını belirterek, “Aile ilk olarak Mersin’e yerleşti. Daha sonra Kırıkkale’ye giderek hayatlarını sürdürdüler. Ardından 2 yıl önce Gaziantep’e giderek orada çalışmaya başladılar. 2 yıldır Gaziantep’te bulunan besi çiftliğinde çalışıyorlardı. Şuanda da bu felaket onların başına geldi. Allah haklarını bırakmasın. Ekmek parası için hayatlarını kaybettiler” dedi.

“Yetiş, buraya baskın yaptılar”

Hayatını kaybeden gençlerin amcası Veysi Çelik ise, kardeşinin ailesini de yanına alarak 1992 yılında köyden çıktığını ve ekmek parası için uzun yıllar batıda mücadele ettiğini anlatarak şunları kaydetti:
“Önce Mersin’de, sonra Kırıkkale’de, daha sonra da Gaziantep’te çalıştılar. Dün akşam yeğenlerimin kafasına sıkarak infaz ettiler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ağabeyimin 13 çocuğu var, yeğenlerim karıncayı bile incitmezlerdi. Saat 22.00’de bize kötü haber geldi. Çiftliğe baskın yapılarak çocukları infaz ettiler. Olayın kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bizim duyduğumuza göre Mervan çiftliğin sahibine telefon açarak, ‘Ağabey yetiş buraya baskın yaptılar’ demiş. Devletten rica ediyoruz, bu cinayeti işleyenleri bir an önce bulup, adalete teslim etmelerini istiyoruz” diye konuştu.  

Etiketler: Ali Çelik, Gaziantep, kanlı infaz, mardin, Süleyman ve Mervan Arslan, üç kardeşin cenazeleri


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