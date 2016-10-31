Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde bulunan hayvan besi çiftliği ortaklarından E.B.A.'nın jandarmayı arayıp, çiftliğinde hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, ineklerin bulunduğu bölümde Ali Çelik (18), Süleyman (18) ve Mervan Arslan'ı (20) kanlar içerisinde bulmuştu. Olay yerinde ölen Ali Çelik ve Süleyman Arslan'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Saldırıda ağır yaralanan Mervan Arslan ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Cenazeleri teslim almak için bekleyen acılı baba Abdülgani Çelik, kimseyle bir sorununun bulunmadığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların bulunmasını istemişti.

Saldırıda ölen Ali Çelik, Süleyman ve Mervan Arslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından babaları Abdülgani Çelik'e teslim edildi. Cenaze aracı ile alınan cenazeler, defnedilmek üzere Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Harmankaya köyüne gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor

Mehmet Bulut