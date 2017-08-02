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Kanlı Tabya’nın onarımı devam ediyor

Onarımına 2012 yılında başlanan Kanlı Tabya’da çalışmalar hızla devam ediyor. Kanlı Tabya’nın yıl sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

Kanlı Tabyanın onarımı devam ediyor

02 Ağustos 2017 17:03

46 tabyanın bulunduğu tabyalarıyla ünlü Kars’ta tarihi Kanlı Tabya, 2012 yılında başlanan restorasyonu çalışmaları sürüyor. Kanlı Tabya tamamlandığında Harp Müzesi olarak hizmet verecek. Harp Müzesinde tabyadaki savaşların sesli canlandırmalarla görsel efekler eklenerek ziyaretçilerine gösterilecek.
Kanlı Tabya’nın içerisinde malzemelerin yerleştirilmesi yapılırken, bir taraftan da çevre düzenlemesi devam ediyor. Komple etrafı ışıklandırılan Kanlı Tabya tamamlandığında Kars turizmine kazandırılacak. 

Serkan Erkoç

 


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