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Kanser düşmanı 'bal kabağı'

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, bal kabağının kansere karşı koruduğunu söyledi.


09 Kasım 2016 10:14

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, bal kabağının yüzde 90'ının sudan oluştuğunu belirterek, "Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşüktür. 1 bardak haşlanmış, süzülmüş, pişmiş, tuzsuz kabak 49 kaloridir. 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi içerir. İyi bir C vitamini kaynağıdır" dedi.

Bal kabağının hastalıklara karşı savaşan bütün besin öğelerini (potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat ) içerdiğini kaydeden Kandıralı, "Kabağın parlak turuncu rengi onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterir. Beta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve vücutta A vitaminine dönüşür. A vitaminine dönüşümüyle beta karoten sağlık için önemli fonksiyonları gerçekleştirir. Mevcut çalışmalar beta karoten içeren zengin bir diyetin bazı kanser türlerine (akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt) yakalanma riskini azaltabildiği ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Kandıralı, "Beta karoten diğer hastalıkların yanı sıra katarakt ve yaşlanmanın getirdiği dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup, fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmesi ) etkilerin oluşum riskini azaltmaktadır. Diğer beta karoten kaynakları havuç, kabak, brokoli, tatlı patates, kayısı ve yeşil yapraklı sebzelerdir. A vitamininden zengin besinleri günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir. Aşırı tüketimi derinin renginin sarı/turuncuya dönmesine neden olur" şeklinde konuştu.

Etiketler: bal kabağı, Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı


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