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Kanser düşmanı beyaz çay

Diyetisyen Şeyda Sular, beyaz çayın kanseri önlediğini belirterek, faydaları hakkında bilgi verdi.


21 Eylül 2016 12:24

Diyetisyen Şeyda Sular, “Beyaz çay, çay (camellia sinensis) bitkisinin tomurcuk ve genç yapraklarından elde edilen ve direk güneş ışığıyla kurutularak fermentasyon işlemine maruz kalmadan minimum oksidasyonla elde edilen bir çay türüdür.Yapılan bir çalışmalarda çaylar arasında protein açısından en zengin beyaz çaya ait olduğu ve bunun nedenini beyaz çayın hasat edilen kısmının tomurcuk kaynaklı olduğundan düşünülmektedir” dedi.

Şeyda Sular, beyaz çayın faydalarını şöyle sıraladı:
“Beyaz çay, trigliserit seviyesini düşürür, yağların parçalanmasını hızlandırır, vücut antioksidan seviyesini arttırır. Kanser hücrelerini inhibe edici etkisi vardır. Özellikle kolon kanseri üzerinde durdurucu etkisi çalışmalar sonucu tespit edilmiştir. Çaylar arasında en yüksek antioksidan değeri beyaz çay taşımaktadır. Kan kolesterol seviyesini beyaz çay yeşil çaya göre daha hızlı düşürmektedir. Vücut LDL (kötü kolesterol) seviyesini düşürüp, HDL (iyi kolesterol) seviyesini yükseltmektedir.”

Sular, “Sonuç olarak günde 2 fincan içilen beyaz çay sağlık açısından önemli bir yere sahip olup, muhakkak tüketilmesi gereken çaylar arasında birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda yeşil çayın tansiyon hastalarında olumsuz etkileri saptanırken, beyaz çayla ilgili olumsuz etki saptanmamıştır” şeklinde konuştu. 

Etiketler: diyetisyen, şeyda sular


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