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Kanser hastaları çevre illere gitmekten kurtuldu

Iğdır Devlet Hastanesi bünyesinde Kemoterapi ünitesi kurtuldu.

Kanser hastaları çevre illere gitmekten kurtuldu

09 Nisan 2018 15:27

Iğdır Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kemoterapi ünitesi sayesinde Kanserli hastalar çevre illere gitmekten kurtuluyor.

Iğdır Devlet Hastanesi Kemoterapi ünitesi sorumlu Dr. Celal İdemen, Kanser hastalarının order ve ilaç raporlarıyla hastaneye müracaat etmeleri halinde planlı tedavi, takvime uygun olarak verildiğini belirtti. İdemen, “Hastanemizde 1 Temmuz 2017 ile 31 Mart 2018 tarihleri arasında 461 seans Kemoterapi uygulaması yaptık. Çoğunlukla günü birlik uygulama olmakla birlikte 48 saat süren Kemoterapiler de rahatlıkla uygulanmaktadır. Kemoterapi ilaçlarının beklenenin üzerinde yan etkisi görüldüğü zamanlarda hastalar Palyatif ve Dahiliye servislerine yatırılarak takip ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca Kemoterapi uygulanan tüm hastalar ihtiyaç duymaları halinde evde bakım hizmetlerimizden faydalanmaktadır. İleri dönem kanser hastaları içim Palyatif bakım ünitesi yataklı olup hemşire, yara bakım sorumlusu, diyetisyen ve psikologlar ile multidisiplener bir şekilde hizmet verilmektedir” dedi.

Diyetisyen Eda Özer, “Kanserli hastalarımızın beslenmeleri çok önemli olduğu için hastalarla bire bir ilgileniyor, tedavi ve beslenmelerini düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Hasta ve hasta yakınları ise, Kemoterapi için önceden Erzurum’a gittiklerini, aynı hizmetin Iğdır’da verildiği için mutlu olduklarını, çevre illere gidip gelmek maddi ve manevi kendilerini çok yorduğunu, Hastaneden memnun olduklarını belirttiler. 

Ercan Tunç

 

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