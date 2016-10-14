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Kanser hastaları köpek balığı ile şifa bulacak

İstanbul’un tanınmış balıkçılarından Kenan Balcı bu sezon da yakaladığı köpek balığının etini kanser hastaları için dağıtıyor.

Kanser hastaları köpek balığı ile şifa bulacak

14 Ekim 2016 17:14
Kanser hastaları köpek balığı ile şifa bulacak - Tıkla İzle

Her sezon yakaladıkları köpek balıklarının etini şifa olması için kanser hastalarına dağıtan Balıkçı Kenan bu yıl da aynı uygulamayı sürdürüyor. Bu sezonun ilk köpek balığını palamut sürüsüyle birlikte yakaladıklarını söyleyen Kenan Balcı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bugün itibariyle gelen hastalara balıketinin dağıtımına başlayan Balcı aynı zamanda, “6,5 ay yasak dönemi yaşadık. Mevsim açılalı 1,5 ay oldu. Bu kadar aydan sonra ilk defa böyle devasa bir köpekbalığı yakaladık. Kanser hastalarımızın talepleri oldu. Biz bunu geçen sene de yakalayıp kanser hastalarına dağıtmıştık. Bunu da kanser hastalarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Halkımıza hem burada ızgara yapıp ikram ediyoruz hem de birer kilo evlerine götürmeleri için veriyoruz. Köpekbalığının iskeleti her zaman ki gibi mumyalama işlemi tamamlandıktan sonra Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde yer alacak” dedi.

Altıncı kez dağıtılacak
Balık işinin şans işi olduğunu belirten Balcı, ‘’En son 20 sene önce bu kadar fazla palamut yakalanmıştı, bu sene de aynı şekilde palamut çıkıyor. Diğer balıklar palamuda göre daha az. Geçen sene 40-41 tane köpek balığı yakalamıştık. Bu sene henüz ilkini yakaladık ve hastalarımıza dağıtmaya başladık. Daha önce de yakaladığımız köpek balıklarını dağıtmıştık, bu altıncısı olacak’’ şeklinde konuştu.

Dünyada kanser olmayan tek canlı köpek balığı
Köpek balığı etinin kanser hastalarına iyi gelmesinin sebebini de açıklayan Balcı, ‘’Dünyada kanser olmayan tek canlı köpek balığı, bunu bilim adamları da söylüyor. O yüzden kanser hastalarımız ısrarla bu balığı istiyor. Biz de köpek balığı yakaladıkça ücretsiz bir şekilde hastalarımıza dağıtıyoruz’’ diyerek sözlerini noktaladı.
 

Etiketler: Balıkçı Kenan, kanser, köpekbalığı


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