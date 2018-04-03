Kanser hastalarına ücretsiz ulaşım hizmeti

Kronik hastalıklarından dolayı sürekli hastaneye gidip gelmek zorunda olan hastalar için Küçükçekmece Belediyesi 2012 yılından bu yana ulaşım kolaylığı sağlıyor. Uygulama kapsamında kemoterapi, ışın, koah tedavisi, fizik tedavi, diyaliz, kanser hastası olan ve hastaneye yatırılmasına gerek olmayan, günü birlik hastaneye giden hastalar ücretsiz olarak hastaneden eve, evden hastaneye taşınıyor. Hizmet sayesinde birçok kanserli hasta kemoterapi, fizik tedavi gibi tedaviler için İstanbul’un birçok noktasında gittikleri çeşitli hastanelere araçlarla taşındı. Bu kapsamda Küçükçekmece’de 6 yılda 10 bine yakın hastaya ulaşım hizmet verildi. Kimi yaşlılıktan dolayı yürüyemeyen kimi ise yakın zamanda geçirdiği ameliyatlar nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanamayan hastalar ise haftanın 5 günü verilen hizmetten memnun olduklarını belirtti.

“Ameliyat olduğumda çok zorlanıyordum”

Göğüs kanseri olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğü belirten 47 yaşındaki Nuran Akmaz, “Çok memnunum hastanede arkadaşlarımdan duymuştum. Önceden ameliyat olduğumda taksiyle gelip gidiyordum çok zorlanıyordum. Her gün 60-80 lira yol parası veriyorum eşim de işsiz olduğu için bütçemizi zorladı. Zaten kirada oturuyorum, çalışıyordum önceden böyle bir hastalığım olunca çalışamadım. Küçükçekmece Belediyesi sağ olsun ben aradığımda arabalarını gönderdiler, getirdiler, götürdüler” dedi.

“Yürüyemiyorum, bu uygulama çok iyi oldu”

Yürüyemediği için ulaşım hizmetinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden gırtlak kanseri 64 yaşındaki Nazmiye Aslan, “Bir senedir ben bu hastaneye gelip gidiyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şoförüm de çok iyi çok yardımcı oluyor. Yürüyemiyorum beni hep arabayla götürüp getirdiler. Bu uygulama çok iyi oldu, çok sevindim mutlu oldum herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ