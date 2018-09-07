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Kanser hastası Ayşe 20 yıl sonra babasına kavuştu

Kanser hastası Ayşe 20 yıl sonra babasına kavuştu
Kanser hastası Ayşe 20 yıl sonra babasına kavuştu

Bu hafta itibariyle yeni sezona başlayan Esra Erol, bugün yine baba-kızı kavuşturdu.

Bu hafta itibariyle yeni sezona başlayan Esra Erol 20 yıldır ayrı olan baba kızı birbirine kavuşturdu. 7 yaşında kanserle mücadele eden Ayşe Yeşilkaya en son 7 yaşında gördüğü babası Asım Salim Aksu’ya bugün Esra Erol’da kavuştu. Baba Asım Salim Aksu 15 dakikada Esra Erol'da bulundu.

Pazartesi günü canlı yayında babasıyla yıllar sonra buluşacak Ayşe, Esra Erol’a teşekkür ederken, yıllardır hayat mücadelesi verdiğini söyledi ve "Çok zor günler geçirdim, 2 evlilik yaptım, ikinci eşim hep arkamda oldu. İlk evliliğimden olan çocuklarım Kardelen ve Cansever’e de Esra Erol’da kavuşmak istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol, yeni sezonla ilgili, "Geçen sezonda olduğu gibi bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olmaya; yıllardır ailesine kavuşamayanların, evlilik vaadiyle kandırılanların, kayıp evladını bulmaya çalışanların, ve herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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