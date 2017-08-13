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Kanser hastası eşi için yardım bekliyor

Silivri’de, yüzde 94 engelli kanser hastası eşine bakan Turgut Turan isimli vatandaş, yardım için gittiği Silivri Belediyesi'nde kendisine hakaret edilerek kovulduğunu ileri sürdü.

Kanser hastası eşi için yardım bekliyor

13 Ağustos 2017 16:35

Turan, Silivri Belediyesi Başkan Yardımcılarının kendisine, ‘Burası dilenme yeri değil, AKK Parti’ye git’ cevabı verildiğini iddia etti.

İki yıldır yüzde 94 engelli, beyin damarları tıkanmış, yatalak eşine bakmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Turgut Turan, Silivri Belediyesi’nin yardım taleplerini sürekli geri çevirdiğini belirtti. Eşini hastaneye götürebilmek için belediye tarafından kendisine verilen tekerlekli sandalyenin tekerleklerinin kırık çıktığını belirtti.

Sığındıkları evde elektriği komşusundan parayla aldığını, su ihtiyacını ise taşıma su ile karşıladığını söyleyen Turan, “1400 lira emekli maaşımın 1200 lirasını eşimin yaşayabilmesi için ilaçlarına harcıyorum” dedi. Turan, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. 


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