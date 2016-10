İstanbul’da anaokulu öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Türkan Kendirci ile Ankara’da ticaret yapan Tuncay Kaya ortak arkadaşları vesilesiyle tanıştı. Kendirci ve Kaya birbirlerine ilk görüşte aşık oldular. Birbirlerini görmek için İstanbul - Ankara arasında mekik dokuyan iki genç, 30 Nisan’da nişanlandılar ve 27 Ağustos’ta düğün yapmaya karar verdiler. Beğendiği gelinliğinin siparişini iki ay önce veren ve iki kere gittiği provalarda hiçbir sorun yaşayan genç kadın, yaşadığı yoğunluk nedeniyle kilo vermesine rağmen giydiği gelinlik göğüs kısmından çok dar gelince şaşkınlık yaşadı. Vücut ölçüleri ve gelinliğin ölçülerinin tekrar alınması için üzerini çıkarak anaokulu öğretmeni Türkan Kendirci, ayna karşısında sağ göğsünün çok fazla büyüyerek şekil bozuklukları olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şok yaşayan ve genç kadın, gelinliğinin göğüs kısmımın genişletilerek düğününe yetiştirilmesini istedi. Genç çift için önemli süreç son provada Türkan’ın sağ göğsünde bir kitle olduğunu ve büyüdüğünü fark etmesiyle başladı.

Türkan Kendirci, yaşadığı süreci tedavi gördüğü özel bir hastanede basın mensuplarına anlattı. Kendirci, basın mensuplarının, “Yaşadıklarınızı en kısa şekilde nasıl anlatırsınız?” sorusuna, “Zordu, ama gücünüz varsa, hiçbir şey zor değildir. En kısası bu olur herhalde. Ben güçlüyüm, kanser güçsüz diyebilirim. En kısa şekilde böyle özetleyebilirim” dedi.

“28 yaşında kim meme kanseri olmuş?”

Göğsündeki kitleyi önceleri çok önemsemediğini, daha sonra kanser olduğunu nasıl anladığını anlatan Kendirci, “Gelinlik provamdan önce elime bir kitle gelmişti, ama çok önemsememiştim. Gelinlik provama gittiğimde gelinliğimin üst kısmı bana olmadı. Daha sonra aynanın karşısında gelinliği çıkarırken sağ göğsümün sol göğsümden çok büyük olduğunu fark ettim. Şekli çok bozuktu. İlk o gün dikkat ettim. Çünkü düğün telaşından kendimle ilgilenmiyordum. Gelinlik provasından çıktım, Tuncay’a durumu anlattım. “Hadi, hemen doktora gidelim” dedi, “Boşver, önce şu işleri halledelim” dedim. Çünkü eksiklerim vardı. O arada Tuncay da benim ona anlattıklarımla ilgili internette araştırma yapıyor. Tabii internette tamamen kanser belirtisi olduğunu söylüyor. Tuncay, “Korkuyorum. Hadi, doktora gidelim” diyor, “Yahu korkma, 28 yaşında kim meme kanseri olmuş?” diyorum. Doğru bilinen yanlış. 40 yaşından önce meme kanseri olmaz diye bir şey yok. Ben 28 yaşında oldum” şeklinde konuştu.

“Ben ne kadar güçlüysem, hastalık güçsüz olacak”

Kanser olduğunu anladıktan sonra sadece bir kere ağladığına ve hastalığını güçlü kalarak yeneceğine inandığına vurgu yapan Kendirci, “Abdullah Hoca’ya geldim, “Ben burada ne olduğunu biliyorum, ama elime gerçek sonuçları alınca konuşacağım. Biopsi yapalım” dedi. İşte, o gün ben kanser olabilirim düşüncesi aklıma geldi. Biopsi yapıldı, sonuç kanserdi. Ben ilk o gün ağladım ve son kez ağladım. İlk ve sondu o. Çünkü ben ağlarsam, güçsüz olurum. Ben ne kadar güçlüysem, hastalık güçsüz olacak. Beni bir daha ağlatamadı. Şu an iyiyim, tedavim devam ediyor. Daha da iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

”Evlenemedik, ama bence biz hala eşiz”

Evlilik süreci hakkında da bilgi veren Kendirci, “Aslında doktorumuz izin verseydi, biz hala düğünümüzü yapmayı düşünüyorduk. Doktorum, saçlarımın döküleceğini ve kalabalık ortamlarda bulunmamam gerektiğini söyledi. Ben de, “Sorun değil, kel ve marjinal bir gelin olurum” dedim. Ama o, vücudumun bunu kaldıramayacağını, kemoterapi ağır bir süreç çünkü, o kadar kalabalık bir ortama giremeyeceğimi söyledi. Evlenemedik, ama bence biz hala eşiz. Evliliğimiz için vereceğimiz bir sınav bu. İleride çok gereksiz şeyler yüzünden tartışmaktansa, biz neleri atlattık diyeceğimiz günler gelecek” diye konuştu. Kendirci, kanser olmanın evlilik hazırlıklarına engel olmadığını da anlatarak, “Çok gezip tozamıyorum, ama internetten mutfak eşyaları, nevresimler, çarşaflar bakıyorum. Bu tarz şeyler devam ediyor. Hiç vazgeçmedim. Vazgeçmemi gerektirecek bir sebep yok çünkü” dedi.

“Lütfen, siz dikkat edin”

28 yaşında meme kanserine yakalanan ve meme kanserinin yaşının olmadığına değinen Kendirci, bütün kadınlara önemli uyarılarda bulunarak, “Lütfen, siz dikkat edin. 20 yaşından itibaren tüm genç kadınlar, kendinizi mutlaka muayene edin. Rutin kontrolleriniz mutlaka yapın. Vücudunuzda elinize gelen ufacık bir kitle veya vücudunuzdaki başka herhangi değişikliği mutlaka önemseyin” ifadelerini kullandı.

“Türkan’ı seviyorum, her zaman yanındayım”

Nişanlısının her zaman yanında olan Tuncay Kaya ise, “Ben çok büyük bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Olması gerekeni yaptığına inanıyorum. Türkan’ı seviyorum, iyi gününde de, kötü gününde de her zaman yanındayım” diye konuştu.

Kendirci’nin tedavisini yapan Doç. Dr. Serkan Keskin, hastanın durumu hakkında, “Hastamız şu an kemoterapi oluyor. Tedaviye çok önemli oranda cevap verdi. Kemoterapi süreci tamamlandıktan sonra ameliyat olacak. Sonra ışın tedavisi olacak ve hayatına kaldığı yerden devam edecek. Kemoterapi süreci en az 6 ay devam edecek. Bütün tedavi bir yılı buluyor” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz