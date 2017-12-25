Kanser tedavisi gören genç kadına duygulandıran doğum günü hediyesi

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu 26 yaşındaki Seray Nisanoğlu’na, geçen Ağustos ayında lenfoma teşhisi konuldu. 6 kür kemoterapi tedavisi uygulanan genç kadın, son kemoterapisinin ardından 23 Aralık’ta doğum gününü kutlama hazırlığı yaparken, İzmir'de yaşayan yengesi Aslı Nisanoğlu’nun aklına sürpriz bir doğum günü hediyesi fikri geldi. Bunun üzerine tüm aile üyeleri bir araya geldi ve Seray Nisanoğlu’nun sağlığına tamamen kavuştuktan sonra Roma’ya gitmesi için tatil planı hazırlandı. Adana'da yapılan doğum günü partisinde kendisine verilen zarfları tek tek açan Seray Nisanoğlu, her zarfta Roma tatilinin ipuçlarıyla karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı.

“Bu bilet, hayatının başlangıcında sana mutluluk aşılayacak”

Nisanoğlu’nun uygun olacağı herhangi bir tarihe Roma bileti ayarlayan amca Mehmet Nisanoğlu ve yenge Aslı Nisanoğlu, biletin bulunduğu zarfa, “Burada bir bilet var aşıklar şehrine giden. Yeni hayatının başlangıcında sana mutluluk aşılayacak. Yeni yerler görmenin huzurunu yaşatacak. Hayal kurmanın işe yaradığını ispatlayacak ama üzgünüm bu bilet gidiş-dönüş. Geri dönmeme riskini göze alamazdık. Çünkü biz sensiz ne yaparız? İyi ki varsın hayatımızda. Çok değerlisin” notunu koydu.

“Yepyeni ufuklara yelken açacaksın”

Nisanoğlu’nun pasaport çıkarması için verilen harçlığın bulunduğu zarfta ise “Bir pasaport çıkartman gerekli yeni hayatına geçiş için kullanabileceğin. Bu kez aşıklar şehrine gidiş için kullanacaksın. Belki sonra başka yerlere. Yepyeni ufuklara yelken açacaksın. İyi ki doğdun Seray. Seni çok seviyoruz. Ege-Özlem Tolga Nisanoğlu” notu yer aldı.

Otel rezervasyonu ve Roma harçlığı

Aile üyelerinden Gülseren ve Kemal Nisanoğlu, “Bu küçük harçlık yeni yerler keşfetmen için, Roma’nın harika müzelerini gezerken bir bilet alman için, o şahane dondurmaları yerken bizi hatırlaman için, bir öğle yemeğinde güzel bir pizzanın tadına bakman için” notu ile zarfın içine harçlık koyarken, Nazmiye Nisanoğlu ile Nimet ve Göksel Tansalar da, “Bir otel rezervasyonu yaparsın belki yeni başlangıçlar için. Huzurla uyuyacağın geceleri sana müjdelemek için. Odanın camından yüzüne vuran güneş ile güzel sabahlara uyanman için. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz” notunu paylaştı.

Roma’da restoran rezervasyonu

Roma tatili hediyesi karşısında hem şaşıran hem de ağlamaya başlayan Seray Nisanoğlu, zarfları açmaya devam etti. Bir diğer zarfta Roma’nın en şık restoranlarından birinde yemek rezervasyonu bilgisinin yanı sıra, “Roma’nın en şık restoranını seçebilirsin tüm aşıkların buluştuğu. Rezervasyonun çoktan yapıldı. Bugüne kadar yediğin yemeklerin en romantiği olacak, manzaralardan en güzeli. İyi ki doğdun Seray. Her şeyin en güzeli seninle olsun. Berman Mantı-İbrahim Tansalar” yazısı yer aldı.

“Yeni umutlarını koyacağın bir valiz"

Başka bir zarfta Nisanoğlu'nun valiz alması için harçlık bulunurken içinde ise şu not yer aldı:

“Yeni umutlarını koyacağın bir valiz alırsın belki. Roma’da açtığında umutların sevince dönüşür. İçine yeni biriktirdiğin anılarını koyar gelirsin. İyi ki varsın kuzen, seni çok seviyoruz. Emir-Begüm-Ergin-Doruk-Dilara-Murat.”

“Saatini 2 saat geriye almayı unutma”

Seray Nisanoğlu’nun kardeşi İbrahim ise ablasına bir saat alarak zarfın içine şu notu koydu:

“Roma’ya indiğinde saatini 2 saat geriye almayı unutma. Fazladan 2 saat daha yaşa hayatı doya doya. Aşk Çeşmesinden İspanyol Merdivenlerine doğru yürürken saate bakacaksın ya hani, işte o an kocaman gülümse beni düşünüp. İyi ki doğdun ablacım. İyi ki benden önce doğdun, yol gösterenim oldun. Seni çok seviyorum.”

Sürpriz hediye karşısında büyük heyecan yaşayan genç kadın, en yakın zamanda sağlığına tamamen kavuşup Roma'ya gitmeyi dileyerek aile üyelerine gözyaşları içinde teşekkür etti.

Ceren Atmaca



