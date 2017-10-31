Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor

Ücretsiz taramalarla kanserle mücadelesini sürdüren Yıldırım Belediyesi, aynı zamanda seminerlerle halkı bilgilendiriyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nde ve Op. Dr. Murat Çalıkapan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ adlı seminere ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Erken teşhisin kanser tedavisinde hayati öneme sahip olduğunu aktaran Çalıkapan, erken teşhisle tedavide yüzde 90’lık bir başarı yakalandığını söyledi. Toplumun kansere karşı yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Op. Dr. Murat Çalıkapan, kanserden korkulmaması, düzenli kontroller yapılması gerektiğini belirtti. Akıllı kadınların kansere yakalanmayacağını ifade eden Çalıkapan, Yıldırım Belediyesi öncülüğünde bütün kadınları KETEM’de ücretsiz tarama yaptırmaya davet etti.

