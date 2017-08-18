Kansere faydası ortaya çıkan kayısıya rağbet artıyor

Malatya Eski Şıra Pazarı’nda esnaflar kansere iyi geldiği söylenen çekirdeğe oluşan talebin iç piyasada yetersiz olduğunu belirterek, tanıtım noktasındaki eksikliğe vurgu yaptılar. Kayısıcı esnafı Ahmet Türkoğlu, yaptığı açıklamada kayısı çekirdeğinin içeriğindeki B17 sayesinde kansere karşı etkin olduğunu belirterek, çekirdeğin daha iyi tanıtılması gerektiğini belirtti.

“Kayısının ve çekirdeğinin daha iyi tanıtılmasını istiyoruz”

Malatya’nın en önemli geçim kaynağı olan kayısının hem içiyle hem de dışıyla tam bir şifa kaynağı olduğunu belirten Türkoğlu, “Malatya’mız kayısıyı tanıtma ve kalitesini arttırma konusunda biraz eksik ne yazık ki. Kayısı çekirdeğinin kansere karşı etkin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmasına rağmen, biz hale bu ürünü pazarlama ve tanıtma noktasında istenilen yerde değiliz. Bildiği gibi çekirdek birçok ilacın yapımında kullanılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde bilim insanlarımızın yaptığı araştırma sonucu çekirdeğin içeriğindeki B17 sayesinde kansere karşı iyi geldiği ortaya çıktı. Pakistan’da yaşayan Hunza Türklerinin uzun yaşamasının nedenleri üzerine yapılan bir araştırmada anlaşıldı ki buradaki insanlar kayısı çekirdeğini aşırı tüketiyorlarmış. Biz kayısının ve çekirdeğinin daha iyi tanıtılmasını istiyoruz” dedi.

Malatya Şıra Pazarında 20 liraya satılan acı ve tatlı çekirdek, özellikle ilaç sanayide kullanılıyor.

Araştırma büyük ilgi gördü

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmada, acı kayısı çekirdeği ve amigdalinin kanserli hücreleri öldürdüğü, sağlıklı hücreleri ise yenilediği belirlenmişti. Araştırma, Uluslararası Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu adına Türk Biyokimya Derneği'nce düzenlenen Dünya Laboratuvar Kongresinde büyük ilgi gördü.

Çin amigdalini tamamen acı kayısı çekirdeğinden, ABD ve Meksika'nın ise acı bademden üretmesine karşılık bu madde Türkiye'de üretilmiyor.

Mehmet Türel