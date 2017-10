Kansere yakalanan annenin feryadı: Yaşamak istiyorum

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi'nde kızı 19 yaşındaki Buse İlkay Küçük, torunu 3 yaşındaki Yağmur Balım Malkoçoğlu ile yaşayan 46 yaşındaki Müjgan Coşkun, 5 ay önce gittiği hastanede yapılan kontroller sonucu rahim kanseri teşhisi konuldu. Coşkun, 5 aydır rahim kanseriyle mücadele ediyor.

2016'nın Haziran ayında adet kanaması nedeniyle Müjgan Coşkun, Çanakkale Devlet Hastanesi Bahattin Huriye Demircioğlu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasına tedavi olmak için gitti. Burada yapılan tetkik ve araştırmalar sonucunda Coşkun’a rahim kanseri teşhisi konuldu.

Yeşil kart sahibi olan Müjgan Coşkun, Bahattin Huriye Demircioğlu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasındaki tedavisinin ardından, Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ne sevk edildi. Müjgan Coşkun buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi, ameliyat edilemedi. 2008 yılında İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla yumurtalıklarından biri alınan ve 2009 yılında Çanakkale Devlet Hastanesi'nde mide ve bağırsak ameliyatı geçiren Müjgan Coşkun’un 2 ameliyat geçirmesinden dolayı ameliyat olmasının riskli olduğu belirtildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 3 aydır kemoterapi gören rahim kanseri Müjgan Coşkun, son olarak İzmir’de Tepecik Araştırma ve Eğitim Hastanesi Bornova ek binasında tedavi oldu. Ancak buradan da ameliyat olmak için bir sonuç çıkmadı.

"Çok acı çekiyorum"

Çaresiz bir şekilde evinde hastalığından dolayı kendisini ameliyat olacak bir doktor bulmayı bekleyen Müjgan Coşkun, 5 aydan bu yana kanserle mücadele ettiğini belirtti. Gözyaşları içinde ağrılarının çoğaldığını belirten Müjgan Coşkun, “Bursa’ya, İzmir’e ve Çanakkale’de hastanelere gittiğimde hiç kimse ameliyat yapamayacağını söylüyorlar. Çok zor durumdayım. Büyüklerimize buradan sesleniyorum. Ne olur bana yardımcı olsunlar. Bana el uzatsınlar. Başka bir şey istemiyorum. Yaşamak istiyorum ben, ölmek istemiyorum. Sağlığıma kavuşayım. Çok acı çekiyorum. Kimse ameliyatımı üstlenmedi. Kimse bakmadı. Herkes geri çevirdi” dedi.

"Annem ölmesin"

Annesinin bir an önce kurtulmasını istediğini söyleyen kızı Buse İlkay Küçük ise, “Annemin sağlığına kavuşmasını istiyorum. Biz 5 aydır çok zorluklar çekiyoruz. Nerede olursa olsun annemin bir an önce ameliyat olmasını istiyorum. Büyüklerime buradan sesleniyorum. Bize bir el uzatıp, yardımlarını bekliyorum. Annem bir an önce iyileşsin. Annem ölmesin” dedi.

