Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Erkiletspor’un oyuncusu Mükremin Serhat Kum, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. 1 haftadır Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi’nde tedavi gören genç oyuncu Mükremin Serhat Kum’un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç futbolcunun forması tabutunun üzerine konuldu. Arkadaşları, Kum’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Mükremin Serhat Kum, kılınan cenaze namazının ardından Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.