Diğer
Kategoriler

Kanseri sahildeki barakada yendi

Hatay’ın Erzin ilçesinde 6 yıl önce kolon kanserine yakalanan ve 4 ay ömür biçilen Ali Karataş, sahilde bir barakaya taşınıp deniz havası ve denizden çıkan ürünlerle beslenerek kanseri yenmeyi başardı.

Kanseri sahildeki barakada yendi

07 Şubat 2017 13:17

Köy Hizmetleri’nde 35 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 4 çocuk babası Ali Karataş, 6 yıl önce kolon kanserine yakalandı. Doktorların ’en fazla 4 ay yaşarsın’ dediği Ali Karataş (68), Hatay’ın Erzin ilçesi sahiline yerleşti.

Burnaz Aile Plajı’ndaki barakada hayata tutunan 4 çocuk basası Ali Karataş, “Bana 6 yıl önce kolon kanseri teşhisi kondu. Kalın bağırsağımın tamamı alındı. Doktorlar bana açıklamadı fakat çocuklarıma yaptığı açıklamada ’hastanız fazla yaşamaz her an hazırlıklı olun’ dediğini öğrendim. Ben de bu hastalığımı ancak deniz ve deniz ürünlerinin geçireceğini düşünerek Erzin’den 18 kilometre uzaklıkta Burnaz Aile Plajında küçük bir baraka yaparak buraya yerleştim. Yazları ailemle kalıyorum kışları ise yalnızım. Balıkçı arkadaşların yakaladıkları deniz ürünlerinden kalamar, mavi yengeç ve buna benzer deniz ürünleri ile yaşama tutundum. Doktorların 4 ay ömür biçmesine rağmen hamdolsun 6 yıldır yaşamımı sürdürmekteyim. Bunun yanı sıra günde yaklaşık 10 kilometre sahil bandında yürüyüş yapıyorum. Geceleri sandalyemi alıp deniz kenarında gece yarılarına kadar burada oturup, iyotlu havayı teneffüs ediyorum” diye konuştu.

(Mehmet Uras / İHA)

Etiketler: baraka, kanser


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!