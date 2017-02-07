Köy Hizmetleri’nde 35 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 4 çocuk babası Ali Karataş, 6 yıl önce kolon kanserine yakalandı. Doktorların ’en fazla 4 ay yaşarsın’ dediği Ali Karataş (68), Hatay’ın Erzin ilçesi sahiline yerleşti.

Burnaz Aile Plajı’ndaki barakada hayata tutunan 4 çocuk basası Ali Karataş, “Bana 6 yıl önce kolon kanseri teşhisi kondu. Kalın bağırsağımın tamamı alındı. Doktorlar bana açıklamadı fakat çocuklarıma yaptığı açıklamada ’hastanız fazla yaşamaz her an hazırlıklı olun’ dediğini öğrendim. Ben de bu hastalığımı ancak deniz ve deniz ürünlerinin geçireceğini düşünerek Erzin’den 18 kilometre uzaklıkta Burnaz Aile Plajında küçük bir baraka yaparak buraya yerleştim. Yazları ailemle kalıyorum kışları ise yalnızım. Balıkçı arkadaşların yakaladıkları deniz ürünlerinden kalamar, mavi yengeç ve buna benzer deniz ürünleri ile yaşama tutundum. Doktorların 4 ay ömür biçmesine rağmen hamdolsun 6 yıldır yaşamımı sürdürmekteyim. Bunun yanı sıra günde yaklaşık 10 kilometre sahil bandında yürüyüş yapıyorum. Geceleri sandalyemi alıp deniz kenarında gece yarılarına kadar burada oturup, iyotlu havayı teneffüs ediyorum” diye konuştu.

(Mehmet Uras / İHA)