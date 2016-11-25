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Kanseri yenmek için geldi dünyası karardı

Kansere yakalanan ve doktorların tavsiyesi üzerine Türkiye’ye yerleşen İngiliz kadın Pauline Irish Shone, erkek arkadaşının ağabeyi ve ablası tarafından dolandırıldığı iddiası ile mahkemeye başvurdu. İngiliz kadının erkek arkadaşı ise "Beni en çok üzen bizi dolandıran yabancı birileri değil benim ailem” diye konuştu.

Kanseri yenmek için geldi dünyası karardı

25 Kasım 2016 09:00

Muğla’nın Marmaris ilçesinde erkek arkadaşı Özay Aksoy ile yaşayan İngiliz kadın, iş yapmaya çalışırken bütün varlığını kaybetti. Pauline Irish Shone (48), rahatsızlığından dolayı doktorların tavsiyesiyle Türkiye’ye sıcak bir ülke olduğu ve Türkleri sevdiği için geldiğini belirterek, “Buradaki insanlara güvendim. Bundan sonraki hayatımı burada devam ettireceğim için hayvan yetiştiriciliği işine girdim. İş yaptığım insanlar erkek arkadaşımın ailesi idi. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün paramı aldılar. Çaresizim ortada kaldım” dedi.

Shone’nin erkek arkadaşı Özay Aksoy da, Shone’nin paralarıyla yapılan besihane ile traktör ve otomobili üzerine yapan ağabeyi Ö.A.'nın, “Sizin bunlarda hakkınız yok” diyerek her şeye el koyduğunu öne sürdü.
Özay Aksoy, hem kendisinin hem de beraber yaşadığı kadın arkadaşının yaklaşık 600 bin lirasının ağabeyi Ö.A. tarafından dolandırıldığını iddia etti ve “Shone İngilitere’de gardiyan olarak çalışırken 3 yıl önce bir mahkumun saldırısına uğramış ve olaydan sonra malulen emekli olmuş ve 100 bin paund tazminat almış. Daha sonra kanser teşhisi de konulmuş. Doktorlar sıcak bir ülkede yaşamasını tavsiye edince Türkiye’ye gelmiş. Kuşadası’nda tanıştık” diyerek, “Birbirimize aşık olduk, beraber yaşamaya başladık. Shone bana bir iş kuralım dedi, Aydın Bozdoğan’da besihane kurduk fakat besihaneyi ağabeyim Ö.A.’nın üzerine yaptık. Ağabeyim ve ablam D.K. ile anlaşıp 62 inek alıp besiciliğe başladık. Bu sürede ağabeyim araba ve traktör de aldırdı, onları da üstüne yaptırmış. Daha sonra ineklerin 32’sini 50 bin liraya sattığını öğrendik. Biz neler olduğunu sorunca, ‘Her şey benim üstüme’ deyip malları sahiplendi” diye konuştu.

"Ailem tarafından dolandırıldığımız için üzgünüm"
Daha sonra hukuk mücadelesi başlatarak Marmaris’e geldiklerini belirten Aksoy, “Ağabeyim ve ablam Marmaris’e gelerek ‘280 bin liraya ev alacağız. Evi size verelim, ödeşelim. Fakat kredi çekmek için 40 bin lira civarındaki önceki krediyi kapatmamız gerekiyor’ dediler, bu parayı da alıp gittiler. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Biz yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Biz parayı hem ailem daha iyi şartlarda yaşasın hem de ben ve Pauline iyi olsun diye verdik. Ben abim ve ablama güvendim. Ancak ailemin bizi dolandırmasına bir anlam veremedik. Benim paramı dolandırmış olsalardı hiç üzülmezdim. Ancak Pauline’nin parası olunca çok mahcup duruma düştüm. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Beni en çok üzen bizi dolandıran yabancı birileri değil benim ailem” diye konuştu.
Kardeşi Özay Aksoy'un iddialarını yalanlayan ağabey Ö.A. ise suçlamaları reddederken Özay Aksoy verdikleri paraları teslim ederken çekilmiş fotoğrafları ve diğer banka dekontlarını suç duyurusunda delil olarak savcılığa sunduğunu belirtti.
 

Vural Efecik
 


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