Kanserle mücadele eden Havin'in tek hayali Güney Kore’yi görmek

2.5 yaşında bir kazada annesi Asiye Baldaz’ı kaybeden Havin Ayşe Baldaz'ın, bankadan memur emeklisi olan babası Abdulkadir Baldaz (54), 2009 yılında Nuran Baldaz ile yeni bir evlilik yaptı. 2013 yılında evin tek çocuğu olan küçük Havin’in yumuşak doku kanseri hastalığına yakalandığını öğrenen aile, Havin’in tedavisi için çalmadık kapı bırakmadı.

Tarsus’taki Medicalpark Hastanesi'nde çalışan Nuran Baldaz (47) öz evladı gibi sevdiği küçük kız için seferber oldu ve tedavinin en sağlıklı şekilde nerede yapılabileceğini araştırmaya başladı.

Yaklaşık 4 yıldan bu yana Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Havin, bu süre zarfında internette gezinirken Güney Kore’nin müziğine, tarihine, kültürüne ve özellikle diline ilgi duymaya başladı.

Sosyal medyada gezerken tesadüfen Güney Koreli bir müzik grubunun klipini izlerken ilk olarak ilgisinin başladığını kaydeden Havin Ayşe Baldaz, “Hayallerim Güney Kore oldu. Güney Kore’den başka bir şey düşünmüyorum, hayatım Güney Kore oldu resmen. Belki olur belki olmaz ama ben olacağına inanıyorum açıkçası. İlerde gidebilirsem ve hayallerimi gerçekleştirebilirsem çok mutlu olurum. Güney Kore aşkı Youtube’de video izlerken denk geldiğim bir videodan sonra başladı. Daha sonra o grubu araştırdım şarkılarına baktım sonra o gruptan tamamen Güney Kore’ye yayıldı. Güney Kore’de sanat alanında idol olmak istiyorum. Bu yaşımda gidersem sadece gezmek ve görmek istediğim yerlerde bulunmak isterim” dedi.

Havin, 1950 yılında Kore’deki savaşta Türk askerinin Güney Kore saflarında yer almasından dolayı iki ülke arasında ayrıca bir dostluk ilişkisi olduğunu da vurguladı.

Havin’in üvey annesi Nuran Baldaz ise, “4 yıl önce Mayıs ayında Havin’in hastalığını tesadüfen öğrendik. Olayın ciddiyetini anladık ve Mersin Üniversitesi'ne yönlendirildik, hızlı bir şekilde ameliyat edildi. Sonra Ankara Gazi Üniversitesi'nde 45 gün ışın tedavisi aldık, sonra geldik uzun bir süre kemoterapi tedavisi aldık. 4. evreye kadar geçtik, hiç umudumuz yokken biz onları sevgimizin gücüyle yendik ve bunu da yeneceğiz. Sevgili Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; benim kızımın en büyük hayali Güney Kore’ye gitmek ve biliyorum ki siz çocukları çok seviyorsunuz, bütün hasta gençlerimizin ve çocuklarımızın destekçisi olduğunuzu biliyoruz. Umarım kızımın hayalini gerçekleştirmemize yardımcı olursunuz” şeklinde konuştu.

İmkanı olmadığını dile getiren baba Abdulkadir Baldaz ise, “Kızımın tek hayali Güney Kore’ye gitmek, gezmek ve orayı tanımak. Buluğ çağını aştıktan sonra öğrenimini orada tamamlamak. Fakat biliyorsunuz ben bir emekli memurum, emekli memurun maaşıyla bunu başaracak halde değilim. Tek temennim bizi izleyen büyüklerden, yardımseverlerden, bürokrasiden istediğim budur. Benim çocuğum gibi nice insanlar vardır ve hepsi yardım beklemektedir” dedi.

Üniversite hastanelerinin onkoloji bölümlerinde tedavi görev çocuk hastaların ihtiyaçlarını karşılama ve onlara moral vermek amacıyla kurulan Tebessüm Gönüllüleri Grubu Başkanı Yasemin Birbudak da, ilerde müzik eğitimi alarak Güney Kore’de sanatçı olmak isteyen Havin’e gitar hediye etti. Gürbudak, “Mersin ve Adana’da 3 yıldır onkoloji koridorlarında tebessüm çocukları için mücadele eden gönüllü bir grubun kurucusuyum. 3 yıldır her hafta cuma günü kostümlerle ve müzikle onkoloji medikal ürün yardımı ve onarım etkinlikleri yapıyoruz. Havin’i de oradan tanıyoruz. Sponsorumuz vasıtasıyla kendisine gitar hediye etmeye geldim. Bütün onkoloji çocuklarımızın sesini duyun, onkoloji koridorlarına kulak tıkamayın” ifadesini kullandı.

Ersoy Yalçın