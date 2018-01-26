Kanserle savaşmak için Türk kahvesi için

Diyetisyen Melis Destereci, "Türk kahvesi Türk toplumunun geleneksel içeceği olarak bilinmekle birlikte toplumumuzda önemli bir yere sahiptir. Özellikle tiryakileri tarafından her gün fincan fincan tüketilmektedir. Birçok kişi konsantrasyon sağlamak, uykusuzluğa çare olarak ve sosyalleşmek adına Türk kahvesini tüketir. Peki pek çok faydası olan bu içeceğin kansere karşı da koruyucu etkileri olduğunu biliyor muydunuz ? Son yapılan araştırmalarda Türk kahvesinin DNA ve kanser hücresi ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Tümör hücrelerinin ve kanseroid hücrelerin gelişimini durduran Türk kahvesi, yaşlanmayı geciktiren, kanseri önleyen antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bu antioksidanlar sayesinde vücutta antikanserojenik etki göstermektedir" dedi.

DNA'da değişimlere, kansere ve fonksiyon bozukluklarına yol açan serbest radikallerin Türk kahvesinin içinde bulunan klorojenik asit, kafeik asit, fitoöstrojenler, polifenoller ve kafein sayesinde vücuttan uzaklaştırıldığını kaydeden Destereci, "Kansere karşı savunucu rol oynarlar. Her gün 2-3 fincan Türk kahvesi içildiğinde kanser riskini yüzde 13 oranında azaltır. Kadınlarda özellikle meme ve rahim, erkeklerde ise prostat kanserine karşı savaş açmaktadır.Günde 3 bardak Türk kahvesi tüketen bireylerde günde 1 bardak içenlere göre,ağız, yutak ve özofagus kanserlerine yakalanma oranı yüzde 30 daha düşüktür. Son yıllarda karaciğer kanseri, dünya çapında kanser ölümlerinde yüksek oranla en önemli kanserlerin başında gelmektedir.Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar bu hastalığın önemli ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir. Türk kahvesi içenler daha az risk altındadır" ifadelerini kullandı.

Günde sadece 1 fincan Türk kahvesi ile karaciğer kanserine yakalanma oranının düşürebildiğini ifade eden Destereci, "Düzenli olarak tüketimi kolon kanseri riskini yüzde 25 oranında azaltmaktadır. Ayrıca günde 3 fincan Türk kahvesi içen kadınların hiç içmeyenlere göre bir başka kanser türü olan cilt kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Sonuç olarak Türk kahvesinin yararını görebilmek istiyorsak günde 2-3 fincanı aşmadan, aşırıya kaçıldığında idrar söktürücü özelliği sayesinde vücudu susuz bırakabileceğini göz önünde bulundurarak, kanser hücrelerinin basit şeker dediğimiz sofra şekerinden beslendiğini unutmadan, en sağlıklı haliyle yani sade olarak tüketmeliyiz" şeklinde konuştu.