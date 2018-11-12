Kanserojen plastik bebeklerin yerini örme oyuncaklar aldı

Ev hanımı İmren Arslan (54), uzun yıllar dantel örerek sattı. Son yıllarda evlenecek kızların çeyizlerinde el işi dantel fiskos takımlarını tercih etmemesi üzerine o da farklı bir dala yöneldi. 2 yıl önce Japon sanatı olan amigurumiye ağırlık vererek bebek ve hayvan figürlerinden yüzde yüz pamuk iplikten çeşitli oyuncaklar örmeye başlayan Arslan, her biri kendi çizimi olan bebek, hayvan ve karışık tarzda oyuncaklarını büyük bir ustalıkla örerek satışa çıkarttı. El işi oyuncak o kadar rağbet gördü ki, Arslan sosyal medya hesabı açarak on binlerce takipçiye ulaştı.

Burada yaptığı ürünleri sergileyen İmren Arslan, yaptığı ürünleri 150 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Bir ürünü 15 gün milyonlarca iğne deliği delerek ortaya çıkartan Arslan'ın ürünlerini, çocuklarına kanserojen plastik yerine sağlıklı oyuncak oynatmak isteyen aileler ile evlerinde obje olarak kullanmak isteyenler tercih ediyor.

Kendini bildiği bileli örgüyle uğraştığını ifade eden İmren Arslan, “Yıllarca dantel ve masa örtüsü ördüm, lakin iki yıldır amigurumi ile tanıştım. Benim ördüğüm tasarımlar kendime ait. Hayal edip tığ ile şekil veriyorum. Bu sanat benim için bir tutkuya dönüştü. Kullandığım ipler yüzde yüz pamuk, bu iplerle yapılan oyuncaklar çok sağlıklı. Eskiden el işi dantel ve fiskos örüyordum, kızlarımız artık çeyizlerinde bunları pek tercih etmiyor. Ben de artık oyuncak bebek örmeye başladım. Bir örme oyuncak 15 günde bitiyor” dedi.

Burak Türker

