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Kanyonda kaybolan 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya’nın Hadim ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kanyonda kaybolan 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

23 Ekim 2017 12:57

Olay, Hadim ilçesine bağlı Kaplanlı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü yapmak için bölgede bulunan Gürleyen Kanyonu'na giden 4 arkadaş, bir süre sonra yollarını kaybetti. Gençlerin jandarmayı arayarak yardım istemesi üzerine Konya AFAD Arama Kurtarma ve Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, 4 arkadaşa ihbardan yaklaşık 7 saat sonra kanyonun yaklaşık 8 kilometre derinliğinde ulaştı. Bulundukları yerden kurtarılan gençlerin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. 

Mustafa Yaşar Beşer
 

 

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