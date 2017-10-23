Kanyonda kaybolan 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Olay, Hadim ilçesine bağlı Kaplanlı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü yapmak için bölgede bulunan Gürleyen Kanyonu'na giden 4 arkadaş, bir süre sonra yollarını kaybetti. Gençlerin jandarmayı arayarak yardım istemesi üzerine Konya AFAD Arama Kurtarma ve Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, 4 arkadaşa ihbardan yaklaşık 7 saat sonra kanyonun yaklaşık 8 kilometre derinliğinde ulaştı. Bulundukları yerden kurtarılan gençlerin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Yaşar Beşer

