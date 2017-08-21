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Kanyonda mahsur kalan kadın 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde gezi sırasında düştüğü kanyonda mahsur kalan kadın 5 saatlik çalışmanın ardında kurtarıldı.

Kanyonda mahsur kalan kadın 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

21 Ağustos 2017 21:56

Alınan bilgiye göre, Ankara’da avukatlık yapan Nesrin Söylemez (55) beraberindeki kanyon ihtisas derneği Mut ilçesine bağlı Dağpazarı Mahallesi Kestel Kanyonu'na gittiler. Burada gezi yapan ekipten Nesrin Söylemez, tahminen saat 12.00 sıralarında sarp ve kayalıklı kanyonda düşerek ayağından yaralanması üzerine yetkililerden yardım istediler.

Bunun üzerine Mut ilçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler bölgeye sevk edildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterle bulunduğu sarp kayalıklı kanyondan yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak helikopterle Mut Şehir stadına getirilen Nesrin Söylemez, buradan 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildikten sonra ayağında kırık tespit edilmesi üzerine Ankara’ya sevk edildi. 

Hasan Çetin


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