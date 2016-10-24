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Kanyondan kendi imkanlarıyla çıktılar

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu’na giren 11 kişilik ekip, planlanan zamanda geri dönmeyince seferberlik ilan edildi. 5 saat boyunca AKUT ve AFAD tarafından aranan dağcılar, kanyondan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kanyondan kendi imkanlarıyla çıktılar

24 Ekim 2016 19:13

Edinilen bilgiye göre, İzmir Doruk Dağcılık Kulübü üyelerinden oluşan 11 kişilik ekip, Saklıkent Kanyonu’na yürüyüşü yapmak için Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi’nden Cumartesi sabah saatlerinde kanyona girdi. Ekibi minibüsle bırakan ve daha sonra Saklıkent Kanyonu girişinde çıkışlarını bekleyen şoför, Pazar günü saat 15.00 sıralarında çıkması gereken ancak buluşma noktasında gelmeyen ekibi hava kararana kadar bekledi. Sürücü, arkadaşları planlanan saatte çıkmayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kanyona girenlerin 11 dağcının yakınları da kendilerinden haber alamayınca bu sabah saatlerinde AKUT ve AFAD ekiplerinin katılımıyla kanyon içerisinde ve dağlık alanda arama çalışması başlatıldı. 5 saat süren arama çalışmalarının devam ettiği sırada, dağcıların Saklıkent Kanyonu girişinden çıktıkları bilgisi geldi.

ÇAMUR DAĞCILARI ZORLADI

İzmir Doruk Dağcılık Kulübü ekip lideri Mustafa Arız, kaybolmadıklarını ancak güçlükle etabı tamamlayabildiklerini belirterek, "2016 faaliyet programında yer alan Saklıkent Kanyonu’nu boydan boya geçme etkinliği için kanyona girdik. Çıkışımızın gecikmesi nedeniyle arkadaşlarımız ve ailelerimiz endişelendi. AKUT ve AFAD buradaydı ve bizleri aramışlar. Programımıza göre burayı 2 günde geçecektik. Daha önce dağda olan yağış nedeniyle kanyonun içerisi tamamen çamur doluydu. Çamur bazı yerlerde boynumuza kadar ulaşıyordu ve zor anlar yaşadık. Gecikmeli de olsa tüm ekip sağ salim kanyondan çıktık" dedi.

Saklıkent Kanyonu’nu Türkiye’de ilk kez 10 kişiyle geçen grup olduklarını iddia eden Arız, kanyonun güzelliğini tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe katılan Türkay Örs ise kanyonun içeride bazı yerlerin su ve çamurla dolu olmasının işlerini güçleştirdiğini, bu nedenle planlanan zamanda kanyonda çıkamadıklarını anlattı.

Etiketler: kanyon


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