Bazı kamu kurumlarında gazetecilerin zorluklar yaşadığının altını çizen Osman Koca, Halkın haber alma özgürlüğü adına görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin bu sıkıntılarını dönem dönem dile getirdiklerini ama bazı yetkililerin buna kulak tıkadığını söyledi. Bugünde, Nevşehir Devlet Hastanesinde mesleklerini icra etmeye çalışan gazetecilere yine özel güvenlik görevlileri tarafından zorluklar çıkartıldığını ifade eden Koca, “Gazeteci arkadaşlarımız, geçtiğimiz günlerde kendini hareket halinde ki araçtan atıktan sonra hastaneye kaldırılan ve daha sonra hayatını kaybeden 17 yaşında ki genç kızın haberini takip ettikleri sırada, hastane önünde çekim yapmak istemişlerdir. Bu sırada meslektaşlarımızın yanına gelen güvenlik görevlileri, görevlerini yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımıza kaba söylemler de bulunarak, hastane bahçesinden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Tabi güvenlikçi arkadaşlarımız elbette görevini yapacak, ancak üslup ve davranış şekilleri ile meslektaşlarımıza ağır ithamlarda bulunmaları bizleri çok üzdü. Halkı aydınlatmak için; gecesini, gündüzüne katıp, yaz-kış, sıcak-soğuk, tehlike demeden canla başla çalışan gazeteci meslektaşlarımıza yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz. Her daim zor şartlarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın tarafsız, doğruyu yansıtan ve sorumluluk duygusu içinde hareket ettiklerinden emin olunabilir. Bunun için önlerine konulan engellerin yetkililer tarafından kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Hastane yetkililerinin de bundan sonra meslektaşlarımıza yardımcı olacaklarını umuyoruz” dedi.

Koca, ayrıca; araçtan atlayarak feci şekilde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman genç kıza da Allah’tan rahmet diledi.