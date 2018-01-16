Kapadokya’da 2018 yılında 100 bin Japon turist bekleniyor

Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japonya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Tadashi Shimura ve beraberindeki heyet Kapadokya bölgesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada belki biranda eski günlere dönüş sağlayamayacağız ama inşallah yakın zamanda çok güzel gelişmelere şahit olacağız. Bu yıl Japonya’dan en az 100 bin turisti bölgemizde misafir etmeyi bekliyoruz dedi. Dinler, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün girişimleri ile JATA (Japonya Seyahat Acentaları Birliği) Başkanı Tadashi Shimura ve heyetini, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Akio Miyajima ile birlikte 2 gün boyunca Kapadokya’da ağırlama şerefine nail olduk. Bu ağırlama boyunca bize desteğini esirgemeyerek heyetin onuruna yemek veren ve heyet ile çok yakından ilgilenen Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya her zaman olduğu gibi Kapadokya Turizmi'ne verdikleri destek için çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz 2 gün Kapadokya - Japonya adına çok önemli günlerdi. İnşallah yakın zamanda çok güzel gelişmelere şahit olacağız. Belki bir anda eski günlere dönüş sağlamayacağız ama yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu yıl hedef en az 100 bin Japon misafiri ağırlamayı bekliyoruz. . Bu uğurda emeği olan herkese tekrar tekrar çok teşekkürler” dedi.

Coşkun Sağlamdin

